МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Некоторые страны в начале полномасштабного вторжения не хотели заключать контракты на продажу боеприпасов с министерством обороны Украины, поэтому к этому процессу приходилось привлекать фирмы-посредники, прежде всего украинские. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Ранее МОУ в ответ на запрос УНН сообщило, что с 2022 года подало более 100 исковых заявлений в суды из-за невыполнения контрактов на поставку оружия и боеприпасов для армии.

"Напрямую довольно часто не удается покупать у государства. Приходится использовать фирмы-посредники, прежде всего украинские. Например, некоторые страны в начале полномасштабного вторжения не хотели заключать контракты с министерством обороны Украины на продажу боеприпасов, ведь опасались, что наша страна проиграет войну и за них никто не заплатит. Тогда контракты подписывали компании-посредники", - сказал эксперт.

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Использование фирм-посредников было вынужденным шагом МОУ, однако, по его словам, эта схема имела определенные риски, в частности угрозу срывов контрактов.

"Единственный выход, чтобы страны-партнеры Украины закупали эти снаряды для нашей армии. Например, как это происходит с сербскими снарядами калибра 122-мм, нового образца, ER Grad 2000 для РСЗО. В Сербии их покупают третьи страны и передают нам", - пояснил Сергей Кузан.

Он добавил, что для закупки боеприпасов для Украины может быть привлечено много стран-партнеров, в первую очередь - это страны Европы.

Добавим

Украине трудно закупать крайне необходимые для армии снаряды, ведь рынок вооружения очень специфический и работает как большая монополия, где основные игроки знают друг друга. К тому же, россия создает проблемы на мировом рынке, чтобы Украина не могла покупать оружие и боеприпасы, особенно советского образца. В частности, страна-агрессор использует свое влияние на Балканские страны, где до сих пор есть склады с таким вооружением.

Кроме того, эксперты в комментариях УНН сообщали, что в начале полномасштабного вторжения МОУ из-за критической необходимости вынуждено было заключать контракты со всеми компаниями, которые заявляли о том, что смогут поставить снаряды.