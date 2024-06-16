Инцидент с участием мотоциклистов Германии и Италии произошел на границе Украины и Румынии: пограничники составили админпротоколы на путешественников из ЕС, которые пересекли украинско-румынскую границу вне пункта пропуска и не имели при себе документов. Пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Трое мужчин, граждане Германии и Италии, на мотоциклах пересекли украинско-румынскую границу вне пункта пропуска. Документов при себе не имели. - передает ГПСУ.

В ведомстве отмечают, что пограничники составили админпротоколы, сейчас иностранцы-любители экстрима находятся в пограничном подразделении.

Впоследствии путешественников в порядке реадмиссии передадут пограничникам Румынии.

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