Трое мотоциклистов из Германии и Италии пересекли украинско-румынскую границу вне пункта пропуска и без документов. Пограничники составили административные протоколы на нарушителей.
Инцидент с участием мотоциклистов Германии и Италии произошел на границе Украины и Румынии: пограничники составили админпротоколы на путешественников из ЕС, которые пересекли украинско-румынскую границу вне пункта пропуска и не имели при себе документов. Пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.
Трое мужчин, граждане Германии и Италии, на мотоциклах пересекли украинско-румынскую границу вне пункта пропуска. Документов при себе не имели.
В ведомстве отмечают, что пограничники составили админпротоколы, сейчас иностранцы-любители экстрима находятся в пограничном подразделении.
Впоследствии путешественников в порядке реадмиссии передадут пограничникам Румынии.
Задержание 41 мужчины, которые незаконно пытались пересечь границу: пограничники показали видео14 июня 2024, 08:17 • 12599 просмотров