Киев • УНН
Пограничники в Одесской области задержали грузовик с 41 человеком из 12 областей при попытке незаконного пересечения границы.
Пограничники в Одесской области остановили фуру с 41 мужчиной из 12-ти разных регионов страны, которые пытались незаконно пересечь границу. Видео задержания обнародовала Госпогранслужба, передает УНН.
Пограничники в Одесской области остановили фуру с 41 "пассажиром". Водитель зерновоза перевозил вовсе не зерно, а группу нарушителей к границе. "Туристами" оказались представители 12-ти разных регионов страны
Отмечается, что на нарушителей составлены админпротоколы. А двум фигурантам, которые причастны к организации незаконной переправки, грозит уголовная ответственность.
Пограничники задержали грузовик с 41 мужчиной, которые незаконно пытались пересечь границу с Молдовой - Демченко14 июня 2024, 06:14 • 10165 просмотров