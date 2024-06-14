Пограничники в Одесской области остановили фуру с 41 мужчиной из 12-ти разных регионов страны, которые пытались незаконно пересечь границу. Видео задержания обнародовала Госпогранслужба, передает УНН.

Пограничники в Одесской области остановили фуру с 41 "пассажиром". Водитель зерновоза перевозил вовсе не зерно, а группу нарушителей к границе. "Туристами" оказались представители 12-ти разных регионов страны - подписали видео пограничники.

Отмечается, что на нарушителей составлены админпротоколы. А двум фигурантам, которые причастны к организации незаконной переправки, грозит уголовная ответственность.

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