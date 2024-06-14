Затримання 41 чоловіка, які незаконно намагалися перетнути кордон: прикордонники показали відео
Київ • УНН
Прикордонники в Одеській області затримали вантажівку з 41 чоловіком з 12 областей при спробі незаконного перетину кордону.
Прикордонники на Одещині зупинили фуру з 41 чоловіками із 12-ти різних регіонів країни, які намагалися незаконно перетнути кордон. Відео затримання оприлюднила Держприкордонслужба, передає УНН.
Прикордонники на Одещині зупинили фуру з 41 "пасажиром". Водій зерновозу перевозив зовсім не зерно, а групу порушників до кордону. "Туристами" виявилися представники 12-ти різних регіонів країни
Зазначається, що на порушників складено адмінпротоколи. А двом фігурантам, які причетні до організації незаконного переправлення, загрожує кримінальна відповідальність.
Прикордонники затримали вантажівку із 41 чоловіком, які незаконно намагалися перетнути кордон з Молдовою - Демченко14.06.24, 09:14 • 14004 перегляди