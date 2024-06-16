Мотолюбителі з ЄС незаконно перетнули українсько-румунський кордон – ДПСУ
Київ • УНН
Троє мотоциклістів з Німеччини та Італії перетнули українсько-румунський кордон поза пунктом пропуску та без документів. Прикордонники склали адміністративні протоколи на порушників.
Інцидент за участю мотоциклістів Німеччини та Італії стався на кордоні України та Румунії: прикордонники склали адмінпротоколи на подорожуючих з ЄС, які перетнули українсько-румунський кордон поза пунктом пропуску та не мали при собі документів. Пише УНН із посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.
Троє чоловіків, громадяни Німеччини та Італії, на мотоциклах перетнули українсько-румунський кордон поза пунктом пропуску. Документів при собі не мали.
У відомстві зазначають, що прикордонники склали адмінпротоколи, наразі іноземці-любителі екстриму перебувають у прикордонному підрозділі.
Згодом мандрівників в порядку реадмісії передадуть прикордонникам Румунії.
Затримання 41 чоловіка, які незаконно намагалися перетнути кордон: прикордонники показали відео14.06.24, 11:17 • 13816 переглядiв