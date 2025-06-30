Мощный ветер оставил без света сотни потребителей в Полтавской области - ОВА

Из-за сильных порывов ветра в Миргородском районе Полтавской области без света остались почти тысяча потребителей. Об этом сообщил и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

Из-за сильных порывов ветра в Миргородском районе остались без света 726 бытовых и 222 юридических потребителя. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения - сообщил Когут.

Напомним

Сегодня в "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению на фоне ясной погоды, но есть необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время и использовании мощных электроприборов с 10:00 до 18:00.