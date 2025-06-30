Мощный ветер оставил без света сотни потребителей в Полтавской области - ОВА

$41.640.06
48.780.14
ukenru
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
14:53 • 18314 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Эксклюзив
12:58 • 49645 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:57 • 33493 просмотра
Как не стать жертвой квартирных мошенников: главные признаки обмана при аренде
Эксклюзив
30 июня, 10:13 • 40019 просмотра
Украина готовится реформировать звание "Мать-героиня": что изменится?
30 июня, 09:40 • 56538 просмотра
Удар по Кривому Рогу 30 июня: вражеский БПЛА попал рядом с ТЦК
30 июня, 06:31 • 111922 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 114528 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 118081 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 103289 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 280314 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
6м/с
52%
742мм
Популярные новости
Кривой Рог подвергся дроновой атаке рф, есть попадание - Вилкул30 июня, 07:05 • 62206 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 79901 просмотра
Военный ответил, действительно ли враг продвигается на Запорожье30 июня, 07:21 • 53486 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах11:05 • 57670 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим14:11 • 18751 просмотра
публикации
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают14:37 • 16102 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим14:11 • 19831 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:58 • 49676 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы30 июня, 06:31 • 111947 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 280331 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах11:05 • 58573 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 80768 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 85182 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 96297 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 202620 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ИРИС-Т
Шахед-136
Дія (сервис)
Еврофайтер Тайфун

Мощный ветер оставил без света сотни потребителей в Полтавской области - ОВА

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Почти тысяча потребителей в Миргородском районе Полтавской области остались без электроснабжения из-за сильных порывов ветра. Аварийные бригады уже работают над восстановлением света для 726 бытовых и 222 юридических потребителей.

Мощный ветер оставил без света сотни потребителей в Полтавской области - ОВА

Из-за сильных порывов ветра в Миргородском районе Полтавской области без света остались почти тысяча потребителей. Об этом сообщил и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

Из-за сильных порывов ветра в Миргородском районе остались без света 726 бытовых и 222 юридических потребителя. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения 

- сообщил Когут.

Напомним

Сегодня в "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению на фоне ясной погоды, но есть необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время и использовании мощных электроприборов с 10:00 до 18:00.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Полтавская область
Укрэнерго
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9