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Потужний вітер залишив без світла сотні споживачів на Полтавщині - ОВА

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Майже тисяча споживачів у Миргородському районі Полтавської області залишились без електропостачання через сильні пориви вітру. Аварійні бригади вже працюють над відновленням світла для 726 побутових та 222 юридичних споживачів.

Потужний вітер залишив без світла сотні споживачів на Полтавщині - ОВА

Через сильні пориви вітру в Миргородському районі у Полтавській області без світла залишилися майже тисяча споживачів. Про це повідомив т.в.о начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

Через сильні пориви вітру в Миргородському районі залишилися без світла 726 побутових та 222 юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання 

- повідомив Когут.

Нагадаємо

Сьогодні в "Укренерго" повідомляли, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження на тлі ясної погоди, але є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час і користування потужними електроприладами з 10:00 до 18:00.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Полтавська область
Укренерго
Tesla
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