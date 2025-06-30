Потужний вітер залишив без світла сотні споживачів на Полтавщині - ОВА
Київ • УНН
Майже тисяча споживачів у Миргородському районі Полтавської області залишились без електропостачання через сильні пориви вітру. Аварійні бригади вже працюють над відновленням світла для 726 побутових та 222 юридичних споживачів.
Через сильні пориви вітру в Миргородському районі у Полтавській області без світла залишилися майже тисяча споживачів. Про це повідомив т.в.о начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.
Через сильні пориви вітру в Миргородському районі залишилися без світла 726 побутових та 222 юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання
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Сьогодні в "Укренерго" повідомляли, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження на тлі ясної погоди, але є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час і користування потужними електроприладами з 10:00 до 18:00.