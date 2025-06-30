Потужний вітер залишив без світла сотні споживачів на Полтавщині - ОВА

Через сильні пориви вітру в Миргородському районі у Полтавській області без світла залишилися майже тисяча споживачів. Про це повідомив т.в.о начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

Через сильні пориви вітру в Миргородському районі залишилися без світла 726 побутових та 222 юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання