Споживання електрики падає через погоду, але потужну техніку слід вмикати вдень - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії знижується завдяки ясній погоді та роботі сонячних електростанцій. "Укренерго" рекомендує використання потужних електроприладів з 10:00 до 18:00.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження на тлі ясної погоди, але є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час і користування потужними електроприладами з 10:00 до 18:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.
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"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 30 червня, станом на 9:30, воно було на 3,1% нижчим, ніж попереднього робочого дня", - ідеться у повідомленні.
"Причина таких змін - встановлення ясної погоди майже на всій території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі", - пояснили у компанії.
Учора, 29 червня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Враховуючи погодні умови - сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - закликали в Укренерго.
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