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Споживання електрики падає через погоду, але потужну техніку слід вмикати вдень - Укренерго

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Споживання електроенергії знижується завдяки ясній погоді та роботі сонячних електростанцій. "Укренерго" рекомендує використання потужних електроприладів з 10:00 до 18:00.

Споживання електрики падає через погоду, але потужну техніку слід вмикати вдень - Укренерго

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження на тлі ясної погоди, але є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час і користування потужними електроприладами з 10:00 до 18:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 30 червня, станом на 9:30, воно було на 3,1% нижчим, ніж попереднього робочого дня", - ідеться у повідомленні.

"Причина таких змін - встановлення ясної погоди майже на всій території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі", - пояснили у компанії.

Учора, 29 червня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Враховуючи погодні умови - сьогодні є необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - закликали в Укренерго.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ТехнологіїЛайфхак
Укренерго
Україна
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