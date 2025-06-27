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На Херсонщині перебої зі світлом через атаку рф на енергетику, слід підготуватися до тривалої відсутності електрики - ОВА

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Російські війська атакували енергетичний об'єкт, що призвело до перебоїв з електропостачанням у низці населених пунктів на Херсонщині. Жителів закликають готуватися до тривалої відсутності світла.

На Херсонщині перебої зі світлом через атаку рф на енергетику, слід підготуватися до тривалої відсутності електрики - ОВА

Російські війська атакували важливий об'єкт енергетики, через що у низці населених пунктів у Херсонській області перебої з електропостачанням, жителям слід підготуватися до тривалої відсутності світла, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт. Через атаку є проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів. Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла

- написав Прокудін.

Він наголосив, що енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію.

Доповнення

Раніше про проблеми з електропостачанням повідомляли у Херсоні.

У Херсоні перебої зі світлом через ворожі атаки27.06.25, 11:41 • 1256 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Прокудін Олександр Сергійович
Херсонська область
Херсон
Tesla
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