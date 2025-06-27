В Херсонской области перебои со светом из-за атаки РФ на энергетику, следует подготовиться к длительному отсутствию электричества - ОВА

Российские войска атаковали важный объект энергетики, из-за чего в ряде населенных пунктов Херсонской области перебои с электроснабжением, жителям следует подготовиться к длительному отсутствию света, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину во тьму, атаковав важный энергетический объект. Из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов. Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света - написал Прокудин.

Он подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

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Ранее о проблемах с электроснабжением сообщали в Херсоне.

В Херсоне перебои со светом из-за вражеских атак