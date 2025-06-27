В Херсонской области перебои со светом из-за атаки РФ на энергетику, следует подготовиться к длительному отсутствию электричества - ОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали энергетический объект, что привело к перебоям с электроснабжением в ряде населенных пунктов в Херсонской области. Жителей призывают готовиться к длительному отсутствию света.
Российские войска атаковали важный объект энергетики, из-за чего в ряде населенных пунктов Херсонской области перебои с электроснабжением, жителям следует подготовиться к длительному отсутствию света, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину во тьму, атаковав важный энергетический объект. Из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов. Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света
Он подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.
Дополнение
Ранее о проблемах с электроснабжением сообщали в Херсоне.
В Херсоне перебои со светом из-за вражеских атак27.06.25, 11:41 • 1244 просмотра