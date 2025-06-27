В Херсонской области перебои со светом из-за атаки РФ на энергетику, следует подготовиться к длительному отсутствию электричества - ОВА

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:27 • 5420 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:12 • 15438 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
09:36 • 18847 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
09:20 • 22997 просмотра
Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:30
09:07 • 23559 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 175550 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
26 июня, 16:15 • 129456 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
26 июня, 14:09 • 106632 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 121997 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 250350 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
38%
750мм
Популярные новости
Смертный приговор в Японии: известный убийца казнен впервые с 2022 года27 июня, 02:54 • 70695 просмотра
Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага27 июня, 04:26 • 18901 просмотра
Фон дер Ляйен объявила о готовности передать €11 млрд Украине06:13 • 39587 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения Чернышову06:15 • 36710 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру10:28 • 6664 просмотра
публикации
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 3000 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 175550 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу26 июня, 15:27 • 126116 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 250350 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 237851 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру10:28 • 7228 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 83361 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 115483 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 87121 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 93643 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

В Херсонской области перебои со светом из-за атаки РФ на энергетику, следует подготовиться к длительному отсутствию электричества - ОВА

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Российские войска атаковали энергетический объект, что привело к перебоям с электроснабжением в ряде населенных пунктов в Херсонской области. Жителей призывают готовиться к длительному отсутствию света.

В Херсонской области перебои со светом из-за атаки РФ на энергетику, следует подготовиться к длительному отсутствию электричества - ОВА

Российские войска атаковали важный объект энергетики, из-за чего в ряде населенных пунктов Херсонской области перебои с электроснабжением, жителям следует подготовиться к длительному отсутствию света, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину во тьму, атаковав важный энергетический объект. Из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов. Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света

- написал Прокудин.

Он подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Дополнение

Ранее о проблемах с электроснабжением сообщали в Херсоне.

В Херсоне перебои со светом из-за вражеских атак27.06.25, 11:41 • 1244 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Прокудин Александр Сергеевич
Херсонская область
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9