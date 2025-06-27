В Херсоне перебои со светом из-за вражеских атак

В Херсоне перебои с электроснабжением из-за вражеских атак, сообщил в пятницу глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.

Из-за вражеских обстрелов в Херсоне наблюдаются перебои с электроснабжением - написал Шанько.

По его словам, специалисты изучают объемы повреждений и определяют сроки проведения аварийно-восстановительных работ.

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По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 4 человека получили ранения. В ГУНП в области уточнили, что в результате вражеских действий ранения различной степени тяжести получили четыре женщины.

Под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами, как сообщил глава ОВА, находились 22 населенных пункта, в том числе Херсон. По данным ГУНП в области, россияне для атак применяли в том числе вертолеты.

российские военные, по словам Прокудина, били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 многоэтажек и 25 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили. Кроме этого, по данным полиции, повреждены здания двух учебных заведений.