У Херсоні перебої зі світлом через ворожі атаки

У Херсоні перебої з електропостачанням через ворожі атаки, повідомив у п'ятницю голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН.

Через ворожі обстріли у Херсоні спостерігаються перебої з електропостачанням - написав Шанько.

З його слів, фахівці вивчають обсяги пошкоджень і визначають терміни проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби на Херсонщині через російську агресію 4 людини дістали поранення. У ГУНП в області уточнили, що в результаті ворожих дій поранення різного ступеню тяжкості отримали четверо жінок.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами, як повідомив голова ОВА, перебували 22 населених пункти, у тому числі Херсон. За даними ГУНП в області, росіяни для атак застосовували у тому числі гелікоптери.

російські військові, зі слів Прокудіна, били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі. Крім цього, за даними поліції, пошкоджені будівлі двох навчальних закладів.