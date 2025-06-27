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У Херсоні перебої зі світлом через ворожі атаки

Київ • УНН

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У Херсоні зафіксовані перебої з електропостачанням внаслідок ворожих обстрілів. Фахівці наразі оцінюють масштаби пошкоджень та визначають строки відновлювальних робіт.

У Херсоні перебої зі світлом через ворожі атаки

У Херсоні перебої з електропостачанням через ворожі атаки, повідомив у п'ятницю голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН

Через ворожі обстріли у Херсоні спостерігаються перебої з електропостачанням

- написав Шанько.

З його слів, фахівці вивчають обсяги пошкоджень і визначають терміни проведення аварійно-відновлювальних робіт. 

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби на Херсонщині через російську агресію 4 людини дістали поранення. У ГУНП в області уточнили, що в результаті ворожих дій поранення різного ступеню тяжкості отримали четверо жінок. 

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами, як повідомив голова ОВА, перебували 22 населених пункти, у тому числі Херсон. За даними ГУНП в області, росіяни для атак застосовували у тому числі гелікоптери. 

російські військові, зі слів Прокудіна, били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі. Крім цього, за даними поліції, пошкоджені будівлі двох навчальних закладів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Херсон
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