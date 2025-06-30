Потребление электроэнергии падает из-за погоды, но мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению на фоне ясной погоды, но есть необходимость в перенесении активного энергопотребления на дневное время и пользовании мощными электроприборами с 10:00 до 18:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

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"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 30 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 3,1% ниже, чем в предыдущий рабочий день", - говорится в сообщении.

"Причина таких изменений - установление ясной погоды почти на всей территории Украины. Это обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети", - пояснили в компании.

Вчера, 29 июня, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего воскресенья.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Учитывая погодные условия - сегодня есть необходимость в перенесении активного энергопотребления на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - призвали в Укрэнерго.

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