Мороз и местами туман: синоптики дали прогноз погоды на 13 февраля
Киев • УНН
В Украине 13 февраля ожидается сухая погода с туманами и значительными перепадами температур. Ночью до -15° в Карпатах, днем до +5° на западе и в Одесской области.
Сегодня, 13 февраля, осадков в Украине не ожидается. В Карпатах ночью будет рекордный мороз, до 15°, а днем «плюсы» вероятны не только на юге. Об этом сообщает «Укргидрометцентр», пишет УНН.
Погоду в Украине все еще будет определять поле высокого атмосферного давления, однако будет наблюдаться его интенсивное падение, что следует учесть метеозависимым людям,
Утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 15° мороза, на Закарпатье и в Крыму 1-6° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях 0-5° тепла.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем около 0°.