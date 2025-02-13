Мороз та місцями туман: синоптики дали прогноз погоди на 13 лютого

Сьогодні, 13 лютого, опадів в Україні не очікується. В Карпатах вночі буде рекордний мороз, до 15°, а вдень "плюси" ймовірні не лише на півдні. Про це повідомляє "Укргідрометцентр", пише УНН.

Погоду в Україні все ще визначатиме поле високого атмосферного тиску, проте спостерігатиметься його інтенсивне падіння, що слід врахувати метеозалежним людям, - йдеться у повідомленні.

Вранці у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях та в Карпатах до 15° морозу, на Закарпатті та в Криму 1-6° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та Одеській областях 0-5° тепла.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.