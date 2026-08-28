МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это

Министерство образования и науки Украины рекомендовало учреждениям высшего образования рассмотреть возможность проведения занятий по субботам в 2026/2027 учебном году для уплотнения образовательного процесса и подготовки к возможным перебоям с энергоснабжением в осенне-зимний период. Об этом 28 августа сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в эфире национального телемарафона, передает УНН.

В то же время рекомендация не является обязательной, а конкретные графики обучения университеты будут определять самостоятельно.

Детали

По словам Трофименко, письмо Министерства образования и науки об организации образовательного процесса в 2026/2027 учебном году носит исключительно рекомендательный характер и не вводит для украинских университетов обязательную шестидневную учебную неделю.

"Наше письмо носит рекомендательный характер. Наша сеть высшего образования автономна и сама определяет графики образовательного процесса, обучения, работы и способы реализации этих графиков", – отметил заместитель министра.

Речь идет о письме МОН от 20 августа об организации образовательного процесса в учреждениях высшего образования в осенне-зимний период 2026/2027 годов. В документе министерство рекомендует руководителям университетов заранее подготовиться к возможным осложнениям, связанным с работой энергетической инфраструктуры, воздушными тревогами и другими рисками безопасности.

Один из предлагаемых вариантов — уплотнение графика образовательного процесса. Для этого университетам рекомендуют рассмотреть возможность использования суббот для проведения занятий осенью 2026 года и весной 2027-го. Фактически речь идет о возможности переноса части учебной нагрузки на периоды, когда ситуация с электро- и теплоснабжением может быть более стабильной.

При этом в документе нет требования переводить все учреждения высшего образования на шестидневную учебную неделю или проводить занятия каждую субботу на протяжении всего учебного года. Каждый университет, исходя из своей ситуации, может самостоятельно определить, нужно ли ему обучение по субботам, какие именно субботы могут быть учебными, какие дисциплины проводить в эти дни и в каком формате организовывать образовательный процесс.

Так же учреждения высшего образования могут самостоятельно корректировать продолжительность семестров, графики сессий, практики и других составляющих учебного процесса в рамках законодательства.

При необходимости МОН также допускает продолжение образовательного процесса летом 2027 года. В то же время такой подход не рекомендуют применять к студентам выпускных курсов, которым важно вовремя завершить обучение, пройти аттестацию и получить документы об образовании.

Не только рабочие субботы: что еще рекомендует МОН

Обучение по субботам — лишь один из вариантов организации работы университетов в сложный осенне-зимний период. Среди других рекомендаций Министерства образования и науки — более активное использование дистанционного и асинхронного форматов обучения. В частности, университетам рекомендуют при необходимости переводить в онлайн лекционные занятия, индивидуальные задания и отдельные формы контроля, оставляя очный формат прежде всего для тех занятий, которые невозможно полноценно провести дистанционно.

Также учреждениям высшего образования советуют максимально переводить учебные материалы в цифровой формат. Речь идет о записях лекций, электронных учебных курсах, материалах для самостоятельной работы, лабораторных практикумах и средствах самоконтроля, которые позволят студентам продолжать обучение даже в случае невозможности регулярно посещать занятия.

Отдельное внимание в рекомендациях МОН уделили энергетической автономности университетов. Учреждениям образования рекомендуют не ограничиваться использованием генераторов, а по возможности развивать собственные системы энергоснабжения, в частности солнечные электростанции, промышленные накопители электроэнергии, источники бесперебойного питания и другое оборудование.

В случае дефицита энергоресурсов университетам также предлагают сосредоточить учебный процесс, работу административных служб и проживание студентов в наиболее защищенных и энергоэффективных зданиях. Часть корпусов или других помещений в такой ситуации может временно не использоваться.

Еще один блок рекомендаций касается укрытий.

МОН советует при формировании графиков очного и смешанного обучения учитывать вместимость защитных сооружений, а также по возможности обустраивать их таким образом, чтобы во время длительных воздушных тревог студенты могли продолжать образовательный процесс в безопасных условиях.

Университетам также рекомендуют резервировать критически важные данные, использовать защищенные облачные сервисы и готовить альтернативные варианты связи на случай перебоев с электроэнергией или интернетом.

При необходимости учреждения высшего образования могут договариваться с органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями культуры, спорта и другими учреждениями о временном использовании их помещений для организации учебного процесса.

Отдельно МОН подчеркивает необходимость психологического сопровождения студентов и работников университетов, в частности для профилактики эмоционального истощения и профессионального выгорания.

Кроме того, университетам рекомендуют позаботиться о запасах топлива, стабильной работе систем отопления и водоснабжения, автономном питании критически важных объектов и систем оповещения.

Почему МОН предлагает менять графики

Основная причина — риск новых атак россии на украинскую энергетическую инфраструктуру и связанных с этим перебоев с электро- и теплоснабжением. В министерстве стремятся избежать ситуации, когда университетам придется хаотично останавливать учебный процесс уже во время отопительного сезона.

Уплотнение графика позволит провести часть занятий раньше, в более благоприятный период, а при необходимости сократить количество учебных дней в самые холодные месяцы.

Некоторые университеты уже изменили графики

Отдельные украинские университеты начали пересматривать организацию учебного процесса еще до появления рекомендательного письма МОН. В частности, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко сообщил о переносе десяти учебных дней с конца ноября и начала декабря на субботы сентября, октября и ноября.

Так, часть занятий, которые должны были состояться с 23 ноября по 4 декабря, перенесли на определенные субботы осеннего семестра.

Субботние занятия в КНУ планируют проводить преимущественно с применением информационно-коммуникационных технологий и в первой половине дня.

Университет объяснил такое решение необходимостью минимизировать риски для образовательного процесса в случае возможных перебоев с электро- и теплоснабжением в конце осени и начале зимы.

В результате теоретическую часть первого семестра в университете планируют завершить раньше, после чего перейти к семестровому контролю.

Могут ли университеты отказаться от субботних занятий

Украинское законодательство предусматривает автономию учреждений высшего образования в вопросах организации образовательного процесса. Университеты имеют право самостоятельно определять формы обучения, графики образовательного процесса, виды учебных занятий и способы их проведения.

Кроме того, письма, методические рекомендации и разъяснения органов исполнительной власти сами по себе не являются нормативно-правовыми актами и не могут вводить обязательные для всех университетов правила, если такие требования прямо не установлены законодательством.

Поэтому письмо МОН от 20 августа не означает автоматического перехода украинских студентов на шестидневную учебную неделю. Окончательное решение об использовании суббот, дистанционного обучения, переносе отдельных занятий или изменении продолжительности семестра будет принимать администрация каждого учреждения высшего образования с учетом ситуации в сфере безопасности и энергетики.

Контекст

Подготовка университетов к новому отопительному сезону происходит не только за счет корректировки учебных графиков. В 2026 году правительство также выделило 600 млн грн на повышение энергетической устойчивости государственных учреждений высшего образования системы МОН.

Основную часть средств предусмотрено потратить на реализацию капитальных проектов, связанных с установкой когенерационных установок, солнечных электростанций, систем накопления электроэнергии и другого оборудования. Речь идет об обеспечении автономной работы учебных корпусов, общежитий, лабораторий и укрытий в случае перебоев с централизованным энергоснабжением.