Молодой человек в Измаиле получил ранения из-за взрыва неизвестного предмета
Киев • УНН
В Измаиле 23-летний мужчина получил осколочные ранения в результате взрыва неизвестного предмета, который он взял в руки. Полиция расследует инцидент, напоминая об опасности прикосновения к подозрительным объектам.
В Измаиле (Одесская область) в результате взрыва ранен мужчина. Об этом сообщает Измаильский районный отдел полиции Одесской области, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что 23-летний мужчина с многочисленными осколочными ранениями был доставлен в больницу.
Предварительно правоохранители установили, что молодой человек нашел неизвестный предмет и взял его в руки, после чего произошел взрыв. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники областной полиции
Правоохранители подчеркивают: при обнаружении подозрительных предметов не следует их трогать.
"Отойдите подальше и звоните на спецлинию ГСЧС по номеру 101 или Национальной полиции по номеру 102", - добавили в полиции.
Напомним
Гражданское судно 31 августа натолкнулось на неустановленное взрывное устройство у берегов Одессы, что привело к взрыву. Инцидент обошелся без жертв и значительных технических потерь.
