Молодой человек в Измаиле получил ранения из-за взрыва неизвестного предмета

$41.320.06
48.200.06
ukenru
18:36 • 7524 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 15111 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 25796 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 32779 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 179071 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 103497 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 186447 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 193769 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 163932 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131598 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
67%
746мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 131369 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 130517 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 118685 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 116323 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 109060 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 25796 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 70697 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 186447 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 193769 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 163932 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo18:36 • 7518 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 34562 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 164128 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 292528 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 311849 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс
ИРИС-Т
ТикТок

Молодой человек в Измаиле получил ранения из-за взрыва неизвестного предмета

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Измаиле 23-летний мужчина получил осколочные ранения в результате взрыва неизвестного предмета, который он взял в руки. Полиция расследует инцидент, напоминая об опасности прикосновения к подозрительным объектам.

Молодой человек в Измаиле получил ранения из-за взрыва неизвестного предмета

В Измаиле (Одесская область) в результате взрыва ранен мужчина. Об этом сообщает Измаильский районный отдел полиции Одесской области, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 23-летний мужчина с многочисленными осколочными ранениями был доставлен в больницу.

Предварительно правоохранители установили, что молодой человек нашел неизвестный предмет и взял его в руки, после чего произошел взрыв. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники областной полиции

- говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркивают: при обнаружении подозрительных предметов не следует их трогать.

"Отойдите подальше и звоните на спецлинию ГСЧС по номеру 101 или Национальной полиции по номеру 102", - добавили в полиции.

Напомним

Гражданское судно 31 августа натолкнулось на неустановленное взрывное устройство у берегов Одессы, что привело к взрыву. Инцидент обошелся без жертв и значительных технических потерь.

В Измаиле атака рф затронула инфраструктуру и производственные помещения - ОВА20.08.25, 08:26 • 3181 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Одесская область
Измаил