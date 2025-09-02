Молодой человек в Измаиле получил ранения из-за взрыва неизвестного предмета

В Измаиле (Одесская область) в результате взрыва ранен мужчина. Об этом сообщает Измаильский районный отдел полиции Одесской области, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 23-летний мужчина с многочисленными осколочными ранениями был доставлен в больницу.

Предварительно правоохранители установили, что молодой человек нашел неизвестный предмет и взял его в руки, после чего произошел взрыв. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники областной полиции - говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркивают: при обнаружении подозрительных предметов не следует их трогать.

"Отойдите подальше и звоните на спецлинию ГСЧС по номеру 101 или Национальной полиции по номеру 102", - добавили в полиции.

Напомним

Гражданское судно 31 августа натолкнулось на неустановленное взрывное устройство у берегов Одессы, что привело к взрыву. Инцидент обошелся без жертв и значительных технических потерь.

