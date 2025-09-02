Молодик в Ізмаїлі отримав поранення через вибух невідомого предмета
Київ • УНН
В Ізмаїлі 23-річний чоловік отримав осколкові поранення внаслідок вибуху невідомого предмета, який він взяв до рук. Поліція розслідує інцидент, нагадуючи про небезпеку торкання підозрілих об'єктів.
В Ізмаїлі (Одеська область) унаслідок вибуху поранено чоловіка. Про це повідомляє Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що 23-річного чоловіка з численними осколковими пораненнями було доставлено до лікарні.
Попередньо правоохоронці встановили, що молодик знайшов невідомий предмет і взяв його до рук, після чого стався вибух. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та вибухотехніки обласної поліції
Правоохоронці наголошують: при виявленні підозрілих предметів не слід їх чіпати.
"Відійдіть подалі і телефонуйте на спецлінію ДСНС за номером 101 або Національної поліції за номером 102", - додали у поліції.
Нагадаємо
Цивільне судно 31 серпня натрапило на невстановлений вибуховий пристрій біля берегів Одеси, що призвело до вибуху. Інцидент обійшовся без жертв та значних технічних втрат.
