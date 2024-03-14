Молдова заявила, что рф в Приднестровье незаконно печатает бюллетени для "выборов"

Правительство Молдовы заявило, что россия нарушает законы, печатая избирательные бюллетени в регионе Приднестровья накануне своих президентских "выборов". Об этом сказал молдавский вице-премьер Олег Серебрян, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Эти бюллетени, скорее всего, были напечатаны прямо там (в Приднестровье - ред.), чтобы не перевозить их через пограничный переход, - заявил Серебрян.

По его словам, границы Молдовы контролируются и нет способа легально ввезти или вывезти бюллетени.

Трудно сказать, как бы их перевезли через границу. Границы Молдовы контролируются, и нет возможности законно ввезти или вывезти их, сказал он.

Серебрян подчеркнул, что печать бюллетеней в Приднестровье имела целью показать Молдове, что регион не уважает национальные законы.

Напомним

россия пытается использовать непризнанные регионы Приднестровья и Гагаузии для проведения гибридных операций и дестабилизации Молдовы накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов.