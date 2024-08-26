Молдова создаст отдельную систему для учета украинских беженцев

В Молдове создадут новую государственную информационную систему UAHELP, где будут вести учет центров размещения украинских беженцев. Об этом пишет Newsmaker, передает УНН.

Детали

В учет попадут украинские беженцы и их постояльцы, получатели помощи и молдавские семьи, которые принимают у себя беженцев.

Ожидается, что 28 августа правительство Молдовы одобрит регламент системы UAHELP.

Регистрировать в системе будут и молдавские семьи, которые принимают у себя не менее двух беженцев на время от семи дней и дольше, и самих беженцев, которые получают помощь от партнеров по развитию.

Информационная система UAHELP позволит отслеживать учет и распределение денежной поддержки, предоставленной перемещенным лицам, в том числе денежной помощи, выданной принимающим семьям международными партнерами - объясняет молдавское Минтруда.

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Дополнение

В рамках UAHELP также создадут базу данных всех запросов беженцев, которые поступают на «зеленую линию» и в центры размещения беженцев.

Ожидается, что информация на сайте будет доступна на румынском, украинском, английском и русском языках.

Первый год работы системы профинансируют партнеры по развитию, в 2026 году из госбюджета на это выделят 100 тысяч леев.

Напомним,

В Берлине отвергли требования выплачивать украинским беженцам вместо гражданской помощи (Bürgergeld) менее щедрую помощь.