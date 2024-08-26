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Молдова створить окрему систему для обліку українських біженців

Молдова створить окрему систему для обліку українських біженців

Київ • УНН

 • 34383 перегляди

У Молдові запроваджують нову інформаційну систему UAHELP для обліку центрів розміщення українських біженців. Система відстежуватиме розподіл допомоги та створить базу даних запитів біженців.

У Молдові створять нову державну інформаційну систему UAHELP, де вестимуть облік центрів розміщення українських біженців. Про це пише Newsmaker, передає УНН.

Деталі

 В облік потраплять українські біженці та їхні постояльці, одержувачі допомоги і молдовські сім'ї, які приймають у себе біженців. 

Очікують, що 28 серпня уряд Молдови схвалить регламент системи UAHELP.

Реєструвати в системі будуть і молдовські сім'ї, які приймають у себе щонайменше двох біженців на час від семи днів і довше, і самих біженців, які отримують допомогу від партнерів з розвитку.

Інформаційна система UAHELP дасть змогу відстежувати облік і розподіл грошової підтримки, наданої переміщеним особам, зокрема грошової допомоги, виданої сім'ям, що приймають, міжнародними партнерами

- пояснює молдовське Мінпраці. 

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Доповнення

У рамках UAHELP також створять базу даних усіх запитів біженців, які надходять на "зелену лінію" і в центри розміщення біженців.

Очікується, що інформація на сайті буде доступна румунською, українською, англійською та російською мовами. 

Перший рік роботи системи профінансують партнери з розвитку, у 2026 році з держбюджету на це виділять 100 тисяч леїв. 

Нагадаємо

У Берліні відкинули вимоги виплачувати українським біженцям замість громадянської допомоги (Bürgergeld) менш щедру допомогу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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