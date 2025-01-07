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«Мой сын, Дон-младший, и различные представители поедут туда": президент США о визите Трампа-младшего в Гренландию

«Мой сын, Дон-младший, и различные представители поедут туда": президент США о визите Трампа-младшего в Гренландию

Киев  •  УНН

 • 10617 просмотра

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Дональд Трамп анонсировал визит своего сына в Гренландию, вновь заявив о намерениях США приобрести эту территорию. Дания и Гренландия в очередной раз отвергли возможность продажи острова.

Старший сын Дональда Трампа отправится в Гренландию, - об этом заявил заявил сам новоизбранный президент США в публикации на Truth. Ранее Дональд Трамп высказал идею присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.

Передает УНН со ссылкой на washingtonpost.

Дональд Трамп-младший посетит Гренландию с личным визитом, поскольку его отец, избранный президент Дональд Трамп, снова выдвинул предложение о покупке Соединенными Штатами датской территории - идею, которую датские и гренландские чиновники категорически отвергали в течение многих лет, с тех пор как Трамп впервые высказал эту идею.

Мой сын, Дон-младший, и различные представители поедут туда, чтобы посетить некоторые из самых прекрасных районов и достопримечательностей

- заявил господин Трамп в заметке на своем сайте Truth Social, не указывая конкретного времени поездки.

Washington Роѕт пишет, что визит состоится во вторник.

"Гренландия - невероятное место, и люди получат огромную пользу, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать ее и лелеять ее от очень жестокого внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой", отметил Трамп.

Незадолго до Рождества Трамп заявил, что "для национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью". Позже правительство огромного арктического острова ответило, что он не продается, повторяя свой ответ на подобные заявления Трампа в 2019 году.

Напомним

Дональд Трамп отреагировал на решение Джастина Трюдо уйти в отставку, предложив Канаде присоединиться к США. Трюдо покидает пост на фоне падения рейтингов и экономических проблем страны.

Амбиции Трампа по Гренландии и Панамскому каналу сталкиваются со скептицизмом республиканцев6 янв. 2025, 11:57 • 20514 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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