"Мій син, Дон-молодший, і різні представники поїдуть туди": президент США про візит Трампа-молодшого до Гренландії

Старший син Дональда Трампа вирушить до Гренландії, - про це заявив заявив сам новообраний президент США у публікації на Truth. Раніше Дональд Трамп висловив ідею приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

Передає УНН з посиланням на washingtonpost.

Дональд Трамп-молодший відвідає Гренландію з особистим візитом, оскільки його батько, обраний президент Дональд Трамп, знову висунув пропозицію про купівлю Сполученими Штатами данської території - ідею, яку данські та гренландські чиновники категорично відкидали протягом багатьох років, відколи Трамп уперше висловив цю ідею.

Мій син, Дон-молодший, і різні представники поїдуть туди, щоб відвідати деякі з найпрекрасніших районів і визначних пам'яток - заявив пан Трамп у дописі на своєму сайті Truth Social, не вказуючи конкретного часу поїздки.

Washington Рost пише, що візит відбудеться у вівторок.

"Гренландія - неймовірне місце, і люди отримають величезну користь, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми будемо захищати її і плекати її від дуже жорстокого зовнішнього світу. Зробімо Гренландію знову великою", зазначив Трамп.

Незадовго до Різдва Трамп заявив, що "для національної безпеки і свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю". Пізніше уряд величезного арктичного острова відповів, що він не продається, повторюючи свою відповідь на подібні заяви Трампа у 2019 році.

Нагадаємо

Дональд Трамп відреагував на рішення Джастіна Трюдо піти у відставку, запропонувавши Канаді приєднатися до США. Трюдо залишає посаду на тлі падіння рейтингів та економічних проблем країни.

Амбіції Трампа щодо Гренландії та Панамського каналу стикаються зі скептицизмом республіканців