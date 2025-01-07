"Мій син, Дон-молодший, і різні представники поїдуть туди": президент США про візит Трампа-молодшого до Гренландії
Київ • УНН
Дональд Трамп анонсував візит свого сина до Гренландії, знову заявивши про наміри США придбати цю територію. Данія та Гренландія вкотре відкинули можливість продажу острова.
Старший син Дональда Трампа вирушить до Гренландії, - про це заявив заявив сам новообраний президент США у публікації на Truth. Раніше Дональд Трамп висловив ідею приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.
Передає УНН з посиланням на washingtonpost.
Дональд Трамп-молодший відвідає Гренландію з особистим візитом, оскільки його батько, обраний президент Дональд Трамп, знову висунув пропозицію про купівлю Сполученими Штатами данської території - ідею, яку данські та гренландські чиновники категорично відкидали протягом багатьох років, відколи Трамп уперше висловив цю ідею.
Мій син, Дон-молодший, і різні представники поїдуть туди, щоб відвідати деякі з найпрекрасніших районів і визначних пам'яток
Washington Рost пише, що візит відбудеться у вівторок.
"Гренландія - неймовірне місце, і люди отримають величезну користь, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми будемо захищати її і плекати її від дуже жорстокого зовнішнього світу. Зробімо Гренландію знову великою", зазначив Трамп.
Незадовго до Різдва Трамп заявив, що "для національної безпеки і свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю". Пізніше уряд величезного арктичного острова відповів, що він не продається, повторюючи свою відповідь на подібні заяви Трампа у 2019 році.
Нагадаємо
Дональд Трамп відреагував на рішення Джастіна Трюдо піти у відставку, запропонувавши Канаді приєднатися до США. Трюдо залишає посаду на тлі падіння рейтингів та економічних проблем країни.
Амбіції Трампа щодо Гренландії та Панамського каналу стикаються зі скептицизмом республіканців06.01.25, 13:57 • 22618 переглядiв