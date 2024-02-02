"Мой последний эфир": ведущий телемарафона Орест Дрималовский заявил, что уходит в ВСУ

Известный украинский телеведущий "Вікна-новини" на канале СТБ Орест Дрималовский решил присоединиться в ряды Сил обороны Украины. О своем последнем эфире мужчина объявил во время телемарафона "Единые Новости", передает УНН.

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Телеведущий отметил, что каждый мужчина призывного возраста должен быть готов защищать страну от врага, ведь это - долг перед законом и государством, перед военными и самим собой.

Личную точку сегодня ставлю и я. Это был мой последний эфир перед мобилизацией в Вооруженные Силы Украины. Пришло время и мне сменить привычное место работы - эту уютную любимую студию на военную форму. Уже на следующей неделе начну свой новый путь, поэтому хочу поблагодарить вас, зрителей Окон и Фактов. Спасибо, что были и остаетесь с нами - объявил Дрималовский.

Он также призвал украинцев верить в ВСУ, помогать армии и становиться в ряды Вооруженных сил Украины.

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