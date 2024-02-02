"Мой последний эфир": ведущий телемарафона Орест Дрималовский заявил, что уходит в ВСУ
Украинский телеведущий Орест Дрималовский объявил о своем последнем эфире, поскольку решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
Данилов заявил, что документа об отставке Залужного на сегодня нет
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию относительно утверждений некоторых телеграмм-каналов, а вслед за ними и некоторых СМИ о якобы отставке главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.
В суд направлено дело о крупнейшей в истории Украины взятке в размере более 19 млн долл. США
В суд направлено дело о крупнейшей в истории Украины взятке на общую сумму более 19 миллионов долларов, которую владелец агрохолдинга дал бывшему председателю Государственной фискальной службы.
"Главное - чтобы все было справедливо": Данилов прокомментировал новый законопроект о мобилизации
Секретарь СНБО подчеркнул, что новый законопроект о мобилизации в Украине должен обеспечить справедливость для всех граждан, и что каждый обязан сделать свой вклад в защиту государства.
Правительство ограничило срок лечения военнослужащих за рубежом до 12 месяцев подряд
Украинское правительство ограничило время пребывания военнослужащих на лечении за рубежом до 12 месяцев подряд.
Всеукраинские школьные соревнования: из Одесской области зарегистрировалось 1349 команд, больше всего - по волейболу
Стартовал второй этап соревнований "Бок о бок. Всеукраинские школьные лиги" начался, в котором приняли участие 1349 команд из Одесской области, а самым популярным видом спорта среди школьников стал волейбол.
Украина задокументировала более 120 тыс. военных преступлений в результате вторжения рф - Костин
Украина задокументировала более 120 тысяч военных преступлений, совершенных россией с начала полномасштабного вторжения.
Wikileaks: бывший хакер из ЦРУ Джошуа Шульте приговорен к 40 годам заключения
Бывший офицер ЦРУ Джошуа Шульте приговорен к 40 годам заключения за утечку секретных хакерских инструментов ЦРУ в Wikileaks и хранение изображений насилия над детьми.
Пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "ивановец" в Черном море
Украинские пограничники поблагодарили разведчиков за потопление российского корвета "Иванивец" возле оккупированного Крыма.
В Украине упростили лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию
Кабинет министров Украины ввел автоматический режим лицензирования экспорта семян подсолнечника в Болгарию вместо предыдущего неавтоматического.