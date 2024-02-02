"Мій останній ефір": ведучий телемарафону Орест Дрималовський заявив, що йде в ЗСУ

Відомий український телеведучий "Вікна-новини" на каналі СТБ Орест Дрималовський вирішив приєднатись до лав Сил оборони України. Про свій останній ефір чоловік оголосив під час телемарафону "Єдині Новини", передає УНН.

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Телеведучий наголосив, що кожен чоловік призовного віку повинен бути готовий захищати країну від ворога, адже це - обов’язок перед законом і державою, перед військовими та самим собою.

Особисту крапку сьогодні ставлю і я. Це був мій останній ефір перед мобілізацією до Збройних Сил України. Настав час і мені змінити звичне місце роботи - цю затишну улюблену студію на військову форму. Уже наступного тижня розпочну свій новий шлях, тому хочу подякувати вам, глядачам Вікон і Фактів. Дякую, що були і залишаєтеся з нами