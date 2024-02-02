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"Мій останній ефір": ведучий телемарафону Орест Дрималовський заявив, що йде в ЗСУ

Київ • УНН

 • 102742 перегляди

Український телеведучий Орест Дрималовський оголосив про свій останній ефір, оскільки вирішив вступити до лав Збройних сил України.

Відомий український телеведучий "Вікна-новини" на каналі СТБ Орест Дрималовський вирішив приєднатись до лав Сил оборони України. Про свій останній ефір чоловік оголосив під час телемарафону "Єдині Новини", передає УНН.

Деталі 

Телеведучий наголосив, що кожен чоловік призовного віку повинен бути готовий захищати країну від ворога, адже це - обов’язок перед законом і державою, перед військовими та самим собою.

Особисту крапку сьогодні ставлю і я. Це був мій останній ефір перед мобілізацією до Збройних Сил України. Настав час і мені змінити звичне місце роботи - цю затишну улюблену студію на військову форму. Уже наступного тижня розпочну свій новий шлях, тому хочу подякувати вам, глядачам Вікон і Фактів. Дякую, що були і залишаєтеся з нами

- оголосив Дрималовський.

Він також закликав українців вірити в ЗСУ, допомагати армії та ставати до лав Збройних сил України.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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