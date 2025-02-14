"Могли бы рассмотреть вопрос качества образования": "ЕС" снова блокировала работу ВР

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что фракция «Европейская Солидарность» блокировала работу в день, когда должны были обсуждаться вопросы образования, зарплат учителей и обучения детей в укрытиях. Об этом заявили во фракции «Слуга народа», передает УНН.

Он добавил, что сегодня Верховная Рада «должна была рассмотреть вопрос качества образования, зарплат учителей и обучения детей в укрытиях».

Блокировать работу Верховной Рады в то время, когда страна воюет, - это игра на руку кремлю. Это не оппозиция. Это саботаж. И это особенно абсурдно, если учесть, что эти люди называют себя «Европейской Солидарностью». На самом деле это - антиевропейская безответственность,