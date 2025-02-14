"Могли бы рассмотреть вопрос качества образования": "ЕС" снова блокировала работу ВР
Киев • УНН
Спикер ВР Руслан Стефанчук заявил о блокировании работы парламента фракцией "Европейская Солидарность". Из-за блокирования не состоялось обсуждение вопросов образования, зарплат учителей и обучения детей в укрытиях.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что фракция «Европейская Солидарность» блокировала работу в день, когда должны были обсуждаться вопросы образования, зарплат учителей и обучения детей в укрытиях. Об этом заявили во фракции «Слуга народа», передает УНН.
Фракция «Европейская Солидарность» продолжает свое политическое шоу в Верховной Раде. Блокируют трибуну, блокируют президиум, блокируют парламентский контроль Кабмина во время часа вопросов к правительству,
Он добавил, что сегодня Верховная Рада «должна была рассмотреть вопрос качества образования, зарплат учителей и обучения детей в укрытиях».
Блокировать работу Верховной Рады в то время, когда страна воюет, - это игра на руку кремлю. Это не оппозиция. Это саботаж. И это особенно абсурдно, если учесть, что эти люди называют себя «Европейской Солидарностью». На самом деле это - антиевропейская безответственность,
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил, почему против пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко были введены санкции. Кроме того, Глава государства сообщил, что располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, направленные на поддержку Вооруженных сил