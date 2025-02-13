Зеленський пояснив санкції проти Порошенка та назвав умову їх зняття
Київ • УНН
Президент розповів про причини введення санкцій проти Порошенка, що пов'язані з виведенням мільярдів під час війни. За його словами, через фонди підтримки ЗСУ відмивалися кошти, які передавалися членам партії.
Президент України Володимир Зеленський роз'яснив, чому проти п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка було запроваджено санкції. Крім того, Глава держави повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам. Про це він розповів під час відвідування Хмельницької АЕС, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Деталі
За словами президента, запроваджені санкції не будуть останніми. Санкції запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни, сказав Зеленський.
Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко - вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом
Також Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії.
Президент також додав, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет. Їх скерують на Збройні сили. Тоді санкції знімуть, сказав Зеленський.
Зеленський ввів санкції проти Порошенка: хто ще в списку13.02.25, 11:03 • 143018 переглядiв
Доповнення
12 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії.
П'ятий президент України Петро Порошенко стверджував, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти нього.