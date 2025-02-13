Зеленський пояснив санкції проти Порошенка та назвав умову їх зняття

Президент України Володимир Зеленський роз'яснив, чому проти п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка було запроваджено санкції. Крім того, Глава держави повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам. Про це він розповів під час відвідування Хмельницької АЕС, передає УНН із посиланням на Суспільне.

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За словами президента, запроваджені санкції не будуть останніми. Санкції запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни, сказав Зеленський.

Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко - вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом