Зеленский объяснил санкции против Порошенко и назвал условие их снятия

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Президент рассказал о причинах введения санкций против Порошенко, связанных с выводом миллиардов во время войны. По его словам, через фонды поддержки ВСУ отмывались средства, которые передавались членам партии.

Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил, почему против пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко были введены санкции. Кроме того, Глава государства сообщил, что располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, направленные на поддержку Вооруженным силам. Об этом он рассказал во время посещения Хмельницкой АЭС, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

По словам президента, введенные санкции не будут последними. Санкции ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны, сказал Зеленский.

Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди, Медведчук и Порошенко - они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды. И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции - это ограничение на сегодня использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем 

- сказал Президент.

Также Зеленский сообщил, что располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, направленные на поддержку Вооруженным силам. По его словам, деньги из фондов передавали членам своей партии.

Президент также добавил, что те, кто попал под санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет. Их направят на Вооруженные силы. Тогда санкции снимут, сказал Зеленский.

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке13.02.25, 11:03 • 102927 просмотров

Дополнение

12 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России.

Пятый президент Украины Петр Порошенко утверждал, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против него. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика

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