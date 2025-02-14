"Могли б розглянути питання якості освіти": "ЄС" знову блокувала роботу ВР
Київ • УНН
Спікер ВР Руслан Стефанчук заявив про блокування роботи парламенту фракцією "Європейська Солідарність". Через блокування не відбулось обговорення питань освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що фракція "Європейська Солідарність" блокувала роботу в день, коли мали обговорюватись питання освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях. Про це заявили у фракції "Слуга народу", передає УНН.
Фракція "Європейська Солідарність" продовжує своє політичне шоу у Верховній Раді. Блокують трибуну, блокують президію, блокують парламентський контроль Кабміну під час години запитань до уряду,
Він додав, що сьогодні Верховна Рада "мала розглянути питання якості освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях".
Блокувати роботу Верховної Ради в той час, коли країна воює, – це гра на руку кремлю. Це не опозиція. Це саботаж. І це особливо абсурдно, якщо врахувати, що ці люди називають себе "Європейською Солідарністю". Насправді це – антиєвропейська безвідповідальність,
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Президент України Володимир Зеленський роз'яснив, чому проти п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка було запроваджено санкції. Крім того, Глава держави повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам