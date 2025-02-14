"Могли б розглянути питання якості освіти": "ЄС" знову блокувала роботу ВР

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що фракція "Європейська Солідарність" блокувала роботу в день, коли мали обговорюватись питання освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях. Про це заявили у фракції "Слуга народу", передає УНН.

Він додав, що сьогодні Верховна Рада "мала розглянути питання якості освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях".

Блокувати роботу Верховної Ради в той час, коли країна воює, – це гра на руку кремлю. Це не опозиція. Це саботаж. І це особливо абсурдно, якщо врахувати, що ці люди називають себе "Європейською Солідарністю". Насправді це – антиєвропейська безвідповідальність,