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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129212 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187950 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151414 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141380 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118971 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 147574 перегляди

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"Могли б розглянути питання якості освіти": "ЄС" знову блокувала роботу ВР

Київ • УНН

 • 19922 перегляди

Спікер ВР Руслан Стефанчук заявив про блокування роботи парламенту фракцією "Європейська Солідарність". Через блокування не відбулось обговорення питань освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що фракція  "Європейська Солідарність" блокувала роботу в день, коли мали обговорюватись питання освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях. Про це заявили у фракції "Слуга народу", передає УНН.

Фракція "Європейська Солідарність" продовжує своє політичне шоу у Верховній Раді. Блокують трибуну, блокують президію, блокують парламентський контроль Кабміну під час години запитань до уряду,

- повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він додав, що сьогодні Верховна Рада "мала розглянути питання якості освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях". 

Блокувати роботу Верховної Ради в той час, коли країна воює, – це гра на руку кремлю. Це не опозиція. Це саботаж. І це особливо абсурдно, якщо врахувати, що ці люди називають себе "Європейською Солідарністю". Насправді це – антиєвропейська безвідповідальність,

- додав він.

Нагадаємо 

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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