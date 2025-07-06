Мобилизация женщин: в СНБО сделали заявление

В Украине мобилизация женщин не планировалась и не планируется. Все разговоры об этом не имеют никакого смысла. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Мобилизация женщин не планировалась и не планируется - все разговоры об этом вообще не имеют никакого смысла. Но россияне запускают этот месседж через свою агентуру и говорящих голов. Если заметили, то в последнее время чуть ли не каждую неделю появляется что-то такое - заявил Коваленко в Telegram.

Коваленко напомнил, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович под санкциями. Его ютуб заблокировали.

Работает информационно в интересах рашки - отметил Коваленко.

Также он прокомментировал российскую публицистку Юлию Латынину.

Что касается Латыниной - это часть информационной машины кремля, которая работает на "либеральную" публику. Российские спецслужбы всегда вот таких как она совали к либералам, чтобы получать информацию изнутри, и влиять на подобную аудиторию - заявил Коваленко.

Контекст

Алексей Арестович на днях утверждал, что якобы вскоре встанет вопрос о принудительной мобилизации женщин и студентов.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что никаких изменений относительно мобилизации граждан до 25 лет Верховная Рада не принимала, законодательных ограничений на получение образования для мужчин в возрасте от 25 лет пока тоже не существует. В то же время право на образование все чаще используется для избежания мобилизации, поэтому правительство может искать соответствующие решения для решения этой проблемы.

В начале июня общественная деятельница, волонтер, основательница и руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская заявляла, что пока нет необходимости в мобилизации женщин и мужчин с 18 лет. Однако Украина на том моменте, когда эти две категории должны готовиться к этому в случае наихудшего сценария.