Мобілізація жінок: в РНБО зробили заяву

В Україні мобілізація жінок не планувалася, і не планується. Всі розмови про це не мають жодного сенсу. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Мобілізація жінок не планувалася, і не планується - всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу. Але росіяни запускають цей меседж через свою агентуру і говорящих голів. Якщо помітили, то останнім часом ледь не щотижня зʼявляється щось таке - заявив Коваленко у Telegram.

Коваленко нагадав, що колишній радник Офсу президента Олексій Арестович під санкціями. Його ютуб заблокували.

Працює інформаційно в інтересах рашки - зазначив Коваленко.

Також він прокоментував російську публіцистку Юлію Латиніну.

Щодо латиніної - це частина інформаційної машини кремля, яка працює на "ліберальну" публіку. Російські спецслужби завжди ось таких як вона сунули до лібералів, аби отримувати інформацію зсередини, і впливати на подібну аудиторію - заявив Коваленко.

Контекст

Олексій Арестович днями стверджував, що нібито незабаром постане питання про примусову мобілізацію жінок та студентів.

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що жодних змін щодо мобілізації громадян до 25 років Верховна Рада не ухвалювала, законодавчих обмежень на здобуття освіти для чоловіків віком від 25 років наразі теж не існує. Водночас право на освіту все частіше використовується для уникнення мобілізації, тож уряд може шукати відповідні рішення для розв'язання цієї проблеми.

На початку червня громадська діячка, волонтерка, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки й проєкту Victory Drones Марія Берлінська заявляла, що наразі немає ще необхідності у мобілізації жінок та чоловіків з 18 років. Проте Україна на тому моменті, коли ці дві категорії мають готуватися до цього у разі найгіршого сценарію.