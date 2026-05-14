Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва

Нардеп Максим Заремский предлагает законодательно урегулировать прозрачность системы призыва и мобилизационной очередности. Он уже внес в парламент соответствующий документ, предусматривающий создание Единого реестра мобилизационных потребностей, передает УНН со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона.

Речь идет о законопроекте под номером 15232, который внесли в ВР накануне, 13 мая. Согласно ему, Единый реестр мобилизационных потребностей (ЕРМП) должен содержать информацию об очередности призыва, требованиях к гражданам и ограничениях по мобилизации.

Как отметил Заремский в пояснительной записке, ЕРМП необходимо создать потому, что длительная мобилизация, которая сейчас проходит в Украине в связи с полномасштабным вторжением РФ, требует понятных и прозрачных правил.

Законодательное урегулирование системы призыва и мобилизационной очередности должно повысить доверие граждан к государству, уменьшить коррупционные риски и способствовать поддержанию боеспособности сил обороны Украины — отметил автор законопроекта в пояснительной записке к нему.

Парламентарий также выразил надежду, что создание и запуск нового реестра закрепит прозрачную систему призыва во время мобилизации. Для этого он предлагает определить прозрачность системы призыва и мобилизационной очередности одним из базовых принципов мобилизационной подготовки и мобилизации.

В документе предлагают принять закон Украины "О прозрачной системе призыва и мобилизационной очередности". Одно из его ключевых положений — создание Единого реестра мобилизационных потребностей.

Этот реестр должны формировать и наполнять Вооруженные силы Украины, а также другие военные формирования. Порядок формирования и ведения реестра должен определить президент Украины.

В Едином реестре мобилизационных потребностей должна быть четкая и обоснованная информация об очередности призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Также в нем должны быть указаны требования к гражданам, которые могут быть призваны. Речь идет, в частности, о возрасте, состоянии здоровья, специальности и других критериях.

Кроме того, реестр должен содержать информацию об ограничениях по призыву на военную службу во время мобилизации. То есть документ предлагает не только определить, кто может быть мобилизован в определенной очереди, но и на каких основаниях призыв может быть ограничен.

Отдельно законопроект предусматривает право граждан на бесплатный доступ к информации, содержащейся в Едином реестре мобилизационных потребностей. Это означает, что человек должен получить возможность понять, по каким критериям формируется очередность призыва и какие требования применяются к разным категориям граждан.

В том случае, если проект закона примет Рада, призыв граждан на военную службу во время мобилизации будет организован в соответствии с определенной очередностью. Она будет формироваться с учетом возраста, состояния здоровья, военной специальности и других критериев.

Фактически автор документа предлагает перевести часть мобилизационного процесса в более формализованную и открытую плоскость.

В пояснительной записке указано, что реализация положений законопроекта, в случае его принятия, не потребует дополнительных расходов из общего или специального фондов государственного бюджета.

В дальнейшем реализация закона должна осуществляться в пределах средств, уже предусмотренных на финансирование сферы обороны Украины.

