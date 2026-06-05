Миссия МВФ завершила свою работу в Киеве, риск срыва пересмотра программы снят - нардеп

Миссия МВФ завершила свою работу в Киеве и перешла к подготовке итоговых договоренностей по результатам первого пересмотра программы EFF, риск срыва пересмотра программы снят. Об этом сообщила народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, передает УНН.

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По ее словам, расширение фискальной базы для наполнения бюджета остается одной из ключевых проблемных точек переговоров.

Однако есть очень важное изменение: на этот раз МВФ все больше давит не на повышение ставок налогов, а на прозрачность финансовых потоков и детенизацию. Такой трансформации удалось достичь благодаря усилиям команды Минфина и настойчивости депутатов Верховной Рады, которые последовательно отстаивали именно такой подход

По ее словам, МВФ согласился отложить вопрос налогообложения ФЛП (ФОПов), и взамен предлагает чиновникам найти дополнительные 30 миллиардов гривен доходов госбюджета, чтобы компенсировать идею с ФЛП.

В СМИ уже появилась утечка о том, что МВФ согласился перенести срок принятия закона о налогообложении посылок до конца июля. Таким образом, риски для получения Украиной очередного кредитного транша в размере 686 млн долларов сняты. Но интересно, что официального сообщения Минфина или МВФ о достижении Staff-Level Agreement все еще нет. Это может означать, что в окончательном варианте оформленных договоренностей могут появиться какие-то нюансы. Надеюсь, в перечне обязательств будет и законопроект о присоединении Украины к единому европейскому платежному пространству — SEPA. Ходят такие слухи. Очень хорошо будет, если такое требование действительно появится