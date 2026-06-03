Украина настроена продолжать структурные реформы - Буданов встретился с миссией МВФ
Киев • УНН
Кирилл Буданов обсудил с миссией МВФ структурные реформы и финансовую устойчивость. Украина продолжает выполнение программы EFF и борьбу с коррупцией.
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел встречу с миссией Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем. Также присутствовала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Буданов поблагодарил МВФ за последовательную поддержку, направленную на усиление макроэкономической и финансовой стабильности в Украине.
Руководитель Офиса Главы государства подчеркнул, что Украина настроена продолжать структурные реформы, которые будут способствовать долгосрочной экономической устойчивости, послевоенному восстановлению и дальнейшему движению в Европейский Союз.
Гэвин Грей отметил, что фонд готов продолжать системную поддержку Украины. Руководитель миссии МВФ уверен в достижении конструктивных решений, которые помогут укрепить экономический потенциал и будут способствовать развитию Украины.
Как сообщили в Офисе Президента, Мудрая проинформировала о реализации реформ, в частности в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнула, что для Украины одним из приоритетов является выполнение обязательств, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ.
Миссия МВФ начала визит для пересмотра программы для Украины27.05.26, 09:43 • 3891 просмотр
Миссия Международного валютного фонда работает в Украине в рамках первого пересмотра новой программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Совместная работа команды МВФ с украинской стороной является важным этапом для плодотворного сотрудничества Украины с фондом, резюмировали в ОП.