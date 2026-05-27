Миссия МВФ начала визит для пересмотра программы для Украины

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сегодня начала визит и встречи с представителями властей Украины в рамках подготовки первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, сообщили в среду в постоянном представительстве МВФ в Украине, пишет УНН.

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня встречи с представителями властей Украины и другими партнерами в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования и консультаций 2026 года по Статье IV Соглашений МВФ. Дискуссии будут фокусироваться на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах