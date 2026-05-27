Миссия МВФ начала визит для пересмотра программы для Украины
Киев • УНН
Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала работу по пересмотру программы EFF. Дискуссии сосредоточены на макроэкономической политике и ключевых реформах.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сегодня начала визит и встречи с представителями властей Украины в рамках подготовки первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, сообщили в среду в постоянном представительстве МВФ в Украине, пишет УНН.
Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня встречи с представителями властей Украины и другими партнерами в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования и консультаций 2026 года по Статье IV Соглашений МВФ. Дискуссии будут фокусироваться на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах
Дополнение
Украина в рамках новой программы расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда общим объемом 8,1 млрд долларов согласилась взять на себя ряд обязательств, в том числе отмену налоговой льготы на импорт в малоценных почтовых отправлениях до 150 евро.
Соответствующий законопроект накануне, 26 мая, парламент провалил.