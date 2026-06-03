Обсудили программу расширенного финансирования и выполнение структурных маяков - Свириденко встретилась с миссией МВФ
Киев • УНН
Юлия Свириденко обсудила с миссией МВФ выполнение программы на 8,1 млрд долларов. На следующей неделе Рада рассмотрит изменения в госбюджет на 2026 год.
Премьер Юлия Свириденко встретилась с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем, которая, несмотря на вражеские массированные обстрелы, находилась в эти дни в Киеве, "проинформировали представителей миссии о совместной работе правительства и парламента Украины над выполнением структурных маяков программы", передает УНН.
Детали
Как сообщила Свириденко, в ходе встречи обсудили состояние выполнения программы в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Общий объем программы составляет $8,1 млрд.
Проинформировали представителей миссии о совместной работе Правительства и Парламента Украины над выполнением структурных маяков программы. На следующей неделе ожидаем голосования за изменения в Государственный бюджет Украины на 2026 год, которые должны учесть ключевые потребности обороноспособности, а также экономической, энергетической и социальной устойчивости государства. Мы должны быть максимально готовы к следующему зимнему периоду
Кроме того, по словам Свириденко, в ходе встречи "приветствовали прогресс на пути к внедрению реформ, по которым Украина имеет обязательства перед партнерами, и подтвердили готовность продолжать детенезацию экономики и работу над повышением инвестиционной привлекательности Украины".
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