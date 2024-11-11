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Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
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Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

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Миссия МВФ начала работу в Киеве по 6-му пересмотру программы EFF: какие маяки должна выполнить Украина

Миссия МВФ начала работу в Киеве по 6-му пересмотру программы EFF: какие маяки должна выполнить Украина

Киев  •  УНН

20:22 • 2210 просмотра

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Руководство Минфина и НБУ начали обсуждение шестого пересмотра программы EFF с экспертами МВФ. Украине необходимо выполнить четыре структурных маяка для получения очередного транша в декабре.

Сегодня руководство Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и эксперты Международного валютного фонда начали обсуждение шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF), передает УНН.

Детали

От Минфина участие принимают министр финансов Сергей Марченко, Первый заместитель министра финансов Денис Улютин, заместители министра финансов Юрий Драганчук, Ольга Зыкова, Светлана Воробей и Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Миссия МВФ продлится в течение следующих дней в Киеве. 

Целью является обсуждение состояния выполнения Украиной условий программы EFF и подготовка к шестому пересмотру Меморандума об экономической и финансовой политике. 

Украина продолжит проекты с ЕС и МВФ: Шмыгаль рассказал, о чем идет речь25 октября 2024, 10:03 • 12528 просмотров

По данным ведомства, до шестого пересмотра Украина должна выполнить четыре структурных маяка: осуществить обзор довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования; оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для различных сценариев; оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения; а также разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

МВФ увеличил план финансирования Украины на 2025 год до 2,7 млрд долл. - Минфин23 октября 2024, 11:10 • 13452 просмотра

"Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает активно работать над внедрением совместно определенных реформ. Мы удачно прошли уже пять пересмотров Программы и рассчитываем на успешный шестой пересмотр уже в декабре и, как результат, получение следующего транша объемом около 1,1 млрд долларов США", - отметил Марченко. 

Украина получила 1,1 млрд долл. от МВФ23 октября 2024, 08:45 • 12301 просмотр

Напомним, что в Государственный бюджет Украины уже поступило шесть траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 8,7 млрд долларов США из 15,6 млрд долларов США, предусмотренных программой. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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