Миссия МВФ начала работу в Киеве по 6-му пересмотру программы EFF: какие маяки должна выполнить Украина

Сегодня руководство Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и эксперты Международного валютного фонда начали обсуждение шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF), передает УНН.

Детали

От Минфина участие принимают министр финансов Сергей Марченко, Первый заместитель министра финансов Денис Улютин, заместители министра финансов Юрий Драганчук, Ольга Зыкова, Светлана Воробей и Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Миссия МВФ продлится в течение следующих дней в Киеве.

Целью является обсуждение состояния выполнения Украиной условий программы EFF и подготовка к шестому пересмотру Меморандума об экономической и финансовой политике.

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По данным ведомства, до шестого пересмотра Украина должна выполнить четыре структурных маяка: осуществить обзор довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования; оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для различных сценариев; оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения; а также разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

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"Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает активно работать над внедрением совместно определенных реформ. Мы удачно прошли уже пять пересмотров Программы и рассчитываем на успешный шестой пересмотр уже в декабре и, как результат, получение следующего транша объемом около 1,1 млрд долларов США", - отметил Марченко.

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Напомним, что в Государственный бюджет Украины уже поступило шесть траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 8,7 млрд долларов США из 15,6 млрд долларов США, предусмотренных программой.