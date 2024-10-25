Украина продолжит проекты с ЕС и МВФ: Шмыгаль рассказал, о чем идет речь
Киев • УНН
Украина продолжает реализацию четырехлетней программы Ukraine Facility с ЕС на 50 млрд евро. Шмыгаль также подтвердил продолжение сотрудничества с МВФ и настаивание на конфискации российских активов.
Украина продолжает реализовывать финансовые программы с ЕС и международными партнерами, включая четырехлетнюю программу Ukraine Facility на 50 млрд евро и сотрудничество с МВФ.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства, передает УНН.
Мы также продолжаем нашу четырехлетнюю программу с ЕС Ukraine Facility на 50 млрд евро. Продолжаем программу с МВФ. Продолжаем совместные финансовые, экономические, энергетические и другие проекты с нашими союзниками
По его словам, это промежуточный результат, потому что Украина продолжит настаивать на полной конфискации всех российских замороженных средств.
Россия уничтожила сотни наших городов и сел, нанесла разрушений Украине на сотни миллиардов долларов, и должна заплатить за это. Военные преступники должны оказаться перед судом. Российские деньги должны быть полностью конфискованы на восстановление нашего государства
Напомним
23 октября Международный валютный фонд предоставил Украине 1,1 млрд долл. после пятого пересмотра программы EFF.