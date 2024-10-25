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Украина продолжит проекты с ЕС и МВФ: Шмыгаль рассказал, о чем идет речь

Украина продолжит проекты с ЕС и МВФ: Шмыгаль рассказал, о чем идет речь

Киев  •  УНН

10:03 • 4942 просмотра

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Украина продолжает реализацию четырехлетней программы Ukraine Facility с ЕС на 50 млрд евро. Шмыгаль также подтвердил продолжение сотрудничества с МВФ и настаивание на конфискации российских активов.

Украина продолжает реализовывать финансовые программы с ЕС и международными партнерами, включая четырехлетнюю программу Ukraine Facility на 50 млрд евро и сотрудничество с МВФ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства, передает УНН.

Мы также продолжаем нашу четырехлетнюю программу с ЕС Ukraine Facility на 50 млрд евро. Продолжаем программу с МВФ. Продолжаем совместные финансовые, экономические, энергетические и другие проекты с нашими союзниками

- сказал Шмыгаль.

По его словам, это промежуточный результат, потому что Украина продолжит настаивать на полной конфискации всех российских замороженных средств.

Россия уничтожила сотни наших городов и сел, нанесла разрушений Украине на сотни миллиардов долларов, и должна заплатить за это. Военные преступники должны оказаться перед судом. Российские деньги должны быть полностью конфискованы на восстановление нашего государства

- добавил премьер.

Напомним 

23 октября Международный валютный фонд предоставил Украине 1,1 млрд долл. после пятого пересмотра программы EFF.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль