Україна продовжить проєкти з ЄС та МВФ: Шмигаль розповів, про що йдеться

Україна продовжує реалізовувати фінансові програми з ЄС та міжнародними партнерами, включаючи чотирирічну програму Ukraine Facility на 50 млрд євро та співпрацю з МВФ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду, передає УНН.

Ми також продовжуємо нашу чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро. Продовжуємо програму з МВФ. Продовжуємо спільні фінансові, економічні, енергетичні та інші проекти з нашими союзниками

За його словами, це проміжний результат, тому що Україна продовжить наполягати на повній конфіскації всіх російських заморожених коштів.

росія знищила сотні наших міст та сіл, завдала руйнувань Україні на сотні мільярдів доларів, і має заплатити за це. Військові злочинці мають опинитися перед судом.Російські гроші мають бути повністю конфісковані на відбудову нашої держави