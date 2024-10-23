МВФ увеличил план финансирования Украины на 2025 год до 2,7 млрд долл. - Минфин
Киев • УНН
МВФ оптимизировал график траншей для Украины на 2025 год, увеличив финансирование с 1,8 до 2,7 млрд долларов. За 19 месяцев программы EFF Украина успешно завершила пять пересмотров, привлекая 8,7 млрд долларов.
Международный валютный фонд, как ожидается, увеличит количество траншей и объем финансирования для Украины в рамках программы EFF в 2025 году с 1,8 млрд долл. до 2,7 млрд долл. Об этом сообщили в Министерстве финансов в среду, пишет УНН.
Детали
«Важным для нашего государства стало решение об оптимизации графика траншей на 2025 год, что позволит привлечь в государственный бюджет больше средств в рамках EFF в следующем году», - указал министр финансов Сергей Марченко.
Как отметили в Минфине, «отныне на 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,7 млрд долл. по результатам четырех пересмотров». Изначально эта сумма, как указано, составляла около 1,8 млрд долл. в соответствии с двумя пересмотрами программы.
На октябрь 2024 года МВФ является третьим крупнейшим партнером Украины по объему направленной финансовой помощи (после ЕС и США). Как указал Марченко, с начала полномасштабного вторжения Украина получила более 11,3 млрд долл. исключительно от МВФ.
За 19 месяцев функционирования программы Механизма расширенного финансирования Украина успешно завершила уже пять пересмотров - впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило привлечь около 8,7 млрд долл. из предусмотренных программой 15,6 млрд.
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