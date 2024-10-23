МВФ збільшив план фінансування України на 2025 рік до 2,7 млрд дол. - Мінфін
Київ • УНН
МВФ оптимізував графік траншів для України на 2025 рік, збільшивши фінансування з 1,8 до 2,7 млрд доларів. За 19 місяців програми EFF Україна успішно завершила п'ять переглядів, залучивши 8,7 млрд доларів.
Міжнародний валютний фонд, як очікується, збільшить кількість траншів і обсяг фінансування для України у межах програми EFF у 2025 році з 1,8 млрд дол. до 2,7 млрд дол. Про це повідомили у Міністерстві фінансів у середу, пише УНН.
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"Важливим для нашої держави стало рішення про оптимізацію графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році", – вказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Як зазначили у Мінфіні, "відтепер на 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,7 млрд дол. за результатами чотирьох переглядів". Початково ця сума, як вказано, становила близько 1,8 млрд дол., відповідно до двох переглядів програми.
На жовтень 2024 року МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги (після ЄС та США). Як вказав Марченко, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 11,3 млрд дол. виключно від МВФ.
За 19 місяців функціонування програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно завершила вже п’ять переглядів - вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити близько 8,7 млрд дол. з передбачених програмою 15,6 млрд.
Україна отримала 1,1 млрд дол. від МВФ23.10.24, 11:45 • 12575 переглядiв