МВФ збільшив план фінансування України на 2025 рік до 2,7 млрд дол. - Мінфін

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 10023 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 24985 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 43451 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79390 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65482 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78105 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93485 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87280 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176902 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101175 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14569 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22274 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 8740 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 6068 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 4894 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 24985 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176902 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333242 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266758 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377296 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 43451 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17804 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22954 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28672 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49511 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

МВФ збільшив план фінансування України на 2025 рік до 2,7 млрд дол. - Мінфін

Київ • УНН

 • 13745 перегляди

МВФ оптимізував графік траншів для України на 2025 рік, збільшивши фінансування з 1,8 до 2,7 млрд доларів. За 19 місяців програми EFF Україна успішно завершила п'ять переглядів, залучивши 8,7 млрд доларів.

МВФ збільшив план фінансування України на 2025 рік до 2,7 млрд дол. - Мінфін

Міжнародний валютний фонд, як очікується, збільшить кількість траншів і обсяг фінансування для України у межах програми EFF у 2025 році з 1,8 млрд дол. до 2,7 млрд дол. Про це повідомили у Міністерстві фінансів у середу, пише УНН.

Деталі

"Важливим для нашої держави стало рішення про оптимізацію графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році", – вказав міністр фінансів Сергій Марченко. 

Як зазначили у Мінфіні, "відтепер на 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,7 млрд дол. за результатами чотирьох переглядів". Початково ця сума, як вказано, становила близько 1,8 млрд дол., відповідно до двох переглядів програми.

На жовтень 2024 року МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги (після ЄС та США). Як вказав Марченко, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 11,3 млрд дол. виключно від МВФ.

За 19 місяців функціонування програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно завершила вже п’ять переглядів - вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити близько 8,7 млрд дол. з передбачених програмою 15,6 млрд. 

Україна отримала 1,1 млрд дол. від МВФ23.10.24, 11:45 • 12575 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
Міністерство фінансів України
Європейський Союз
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57