Мировые акции падают шестой день на фоне пошлин Трампа

Глобальная распродажа акций продолжилась шестой день подряд - самая длинная серия потерь с сентября 2023 года - на фоне того, как объявление президента США Дональда Трампа о новых пошлинах и два дня солидной отчетности крупных технологических компаний не смогли поднять настроения, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Индекс MSCI All Country World снизился на 0,1%, тогда как региональный фондовый индекс Азии также снизился шестую сессию подряд - самая длинная серия потерь в этом году. Южнокорейские акции снизились на 3,4%. Контракты на S&P 500 упали на 0,2%, а европейские - на 0,4%. Трамп объявил о введении ряда новых пошлин, включая 10% мировой минимум и 15% и более высокие пошлины для стран с положительным сальдо торгового баланса с США.

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В пятницу доллар торговался стабильно, показав первый месячный рост с момента вступления Трампа в должность в январе. Тайваньский доллар падает седьмой день подряд, что является самой продолжительной серией потерь с июня 2023 года, после того как остров получил 20% пошлину. Швейцарский франк незначительно снизился после того, как Трамп ввел 39% пошлину на экспорт страны в США.

Эти шаги сигнализируют о том, что опасения относительно пошлин и экономического роста начинают перевешивать оптимизм, обусловленный развитием искусственного интеллекта, который поддерживал акции крупных технологических компаний. Хотя искусственный интеллект остается опорой долгосрочного оптимизма, инвесторы готовятся к потенциальным сбоям в торговле, поскольку США и ключевые партнеры рассматривают возможность введения новых пошлин.

"Это объявление вносит ясность на бумаге, но порождает неопределенность на практике, - заявил Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo Markets. - Хотя рынки теперь знают цифры, отсутствие четкой структуры, лежащей в основе этих пошлин, и, казалось бы, произвольные ставки лишь усиливают ощущение непредсказуемости политики. Это затрудняет для компаний и инвесторов планирование на будущее".

Белый дом опубликовал заявление всего за несколько часов до полуночи, дедлайна, установленного Трампом в прошлом месяце после того, как он во второй раз прекратил действие своих пошлин в отношении отдельных стран для проведения переговоров. Пока неясно, когда именно новые ставки вступят в силу.

Американские акции упали в четверг, сведя на нет первоначальный рост прибыли технологических компаний, благодаря которому рыночная стоимость Microsoft Corp. превысила 4 триллиона долларов. Акции Apple Inc. выросли на внебиржевом рынке после роста продаж, тогда как акции Amazon.com Inc. упали на фоне неутешительных перспектив компании.

Тем временем Трамп направил письма 17 крупнейшим фармацевтическим компаниям, пытаясь добиться снижения цен, что привело к ослаблению их акций в четверг. Трамп также просит руководителей банков представить свои предложения по монетизации ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac, включая крупное публичное размещение акций, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Внимание рынка вскоре привлечет пятничный отчет о занятости за июль, который, по прогнозам, покажет, что компании становятся осмотрительнее в вопросах найма сотрудников. Уровень занятости, вероятно, снизится после июньского роста, тогда как уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 4,2%.

"Учитывая всю неопределенность, трейдерам и дилерам сегодня есть смысл сократить часть инвестиций в несельскохозяйственный сектор", - заявил Гарет Николсон, директор по инвестициям Nomura International Wealth Management.