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Financial Times

Світові акції падають шостий день на тлі мит Трампа

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

Світові акції продовжили падіння шостий день поспіль, найдовша серія втрат з вересня 2023 року. Причиною стали нові мита, оголошені Дональдом Трампом, що переважили оптимізм від звітів технологічних гігантів.

Світові акції падають шостий день на тлі мит Трампа

Глобальний розпродаж акцій продовжився шостий день поспіль - найдовша серія втрат із вересня 2023 року - на тлі того, як оголошення президента США Дональда Трампа про нові мита та два дні солідної звітності великих технологічних компаній не змогли підняти настрою, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Індекс MSCI All Country World знизився на 0,1%, тоді як регіональний фондовий індекс Азії також знизився шосту сесію поспіль - найдовша серія втрат цього року. Південнокорейські акції знизилися на 3,4%. Контракти на S&P 500 впали на 0,2%, а європейські - на 0,4%. Трамп оголосив про введення низки нових мит, включаючи 10% світовий мінімум і 15% і більш високі мита для країн з позитивним сальдо торгового балансу зі США.

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У п'ятницю долар торгувався стабільно, показавши перше місячне зростання з моменту вступу Трампа на посаду у січні. Тайванський долар падає сьомий день поспіль, що є найтривалішою серією втрат з червня 2023 року, після того як острів отримав 20% мито. Швейцарський франк незначно знизився після того, як Трамп ввів 39% мито на експорт країни в США.

Ці кроки сигналізують про те, що побоювання щодо мит та економічного зростання починають переважувати оптимізм, зумовлений розвитком штучного інтелекту, який підтримував акції великих технологічних компаній. Хоча штучний інтелект залишається опорою довгострокового оптимізму, інвестори готуються до потенційних збоїв у торгівлі, оскільки США та ключові партнери розглядають можливість запровадження нових мит.

"Це оголошення вносить ясність на папері, але породжує невизначеність на практиці, - заявив Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo Markets. - Хоча ринки тепер знають цифри, відсутність чіткої структури, що лежить в основі цих мит, і, здавалося б, довільні ставки лише посилюють відчуття непередбачуваності політики. Це ускладнює для компаній та інвесторів планування на майбутнє".

Білий дім опублікував заяву всього за кілька годин до опівночі, дедлайну, встановленого Трампом минулого місяця після того, як він вдруге припинив дію своїх мит щодо окремих країн для проведення переговорів. Поки що неясно, коли саме нові ставки набудуть чинності.

Американські акції впали в четвер, звівши нанівець початкове зростання прибутку технологічних компаній, завдяки якому ринкова вартість Microsoft Corp. перевищила 4 трильйони доларів. Акції Apple Inc. виросли на позабіржовому ринку після зростання продажів, тоді як акції Amazon.com Inc. впали на тлі невтішних перспектив компанії.

Тим часом Трамп направив листи 17 найбільшим фармацевтичним компаніям, намагаючись досягти зниження цін, що призвело до послаблення їхніх акцій у четвер. Трамп також просить керівників банків представити свої пропозиції щодо монетизації іпотечних гігантів Fannie Mae і Freddie Mac, включаючи велике публічне розміщення акцій, повідомляють джерела, знайомі із ситуацією.

Увагу ринку невдовзі приверне п'ятничний звіт про зайнятість за липень, який, за прогнозами, покаже, що компанії стають обачнішими у питаннях найму співробітників. Рівень зайнятості, імовірно, знизиться після червневого зростання, тоді як рівень безробіття, як очікується, зросте до 4,2%.

"Враховуючи всю невизначеність, трейдерам і дилерам сьогодні є сенс скоротити частину інвестицій у несільськогосподарський сектор", - заявив Гарет Ніколсон, директор з інвестицій Nomura International Wealth Management.

Юлія Шрамко

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