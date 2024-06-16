Мир в Украине не означает, что она должна сдаться, как считает путин - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что защищать Украину означает объединить все усилия международного сообщества для ее защиты. мир в Украине не означает, что она должна сдаться, как считает президент рф Владимир путин.

Об этом Мелони заявила во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН. Детали

Защищать Украину означает объединить все усилия международного сообщества для защиты Украины. Если россия не согласится с условиями Украины, то заставим ее сдаться. Нам нужно установить минимальные условия для этой дискуссии. Эта агрессия против государства и мир в Украине не означает, что она должна сдаться, как считает президент Путин, это не будет так. Ставить такие условия это очень не правильно. Италия хотела бы помочь Украине смотреть в будущее - сказала Мелони.

Напомним,

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на второй день Саммита мира в Швейцарии будет продолжена работа по важным вопросам безопасности.