Мир в Україні не означає, що вона повинна здатися, як вважає путін - Мелоні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявив, що мир в Україні не означає, що Україна повинна капітулювати, всупереч переконанням російського президента Володимира Путіна, і що захист України вимагає об'єднання міжнародних зусиль для її захисту.
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні вважає, що захищати Україну означає об’єднати усі зусилля міжнародної спільноти для її захисту. мир в Україні не означає, що вона повинна здатися, як вважає президент рф владімір путін.
Про це Мелоні заявила під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН. Деталі
Захищати Україну означає об’єднати усі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо росія не погодиться з умовами України, то заставимо її здатися. Нам потрібно встановити мінімальні умови для цієї дискусії. Ця агресія проти держави і мир в Україні не означає, що вона повинна здатися, як вважає президент путін, це не буде так. Ставити такі умови це дуже не правильно. Італія хотіла б допомогти Україні дивитися в майбутнє
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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що на другий день Саміту миру у Швейцарії буде продовжена робота щодо важливих питань безпеки.