Минюст подал в суд иск о применении санкций к пропагандисту Киселеву

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении к российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву санкций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минюст.

"7 февраля 2024 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении к Киселеву Дмитрию Константиновичу санкции, предусмотренной пунктом 11 частью 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях"", - говорится в сообщении.

В Минюсте отмечают, что Дмитрий Киселев является российским телеведущим и пропагандистом, который с 2014 года публично поддерживает оккупацию Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей. С начала полномасштабного военного вторжения российской федерации на территорию Украины продолжает деятельность, направленную на оправдание военной агрессии россии путем распространения пропаганды кремля о необходимости "денацификации" и отрицание существования Украины как государства.

Дополнение

Дмитрий Киселев есть в списке Минкульта относительно лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.