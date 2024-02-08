Минюст подал в суд иск о применении санкций к пропагандисту Киселеву
Киев • УНН
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд с требованием наложить санкции на российского пропагандиста Дмитрия Киселева за распространение кремлевской пропаганды, оправдывающей вторжение россии в Украину.
Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении к российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву санкций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минюст.
"7 февраля 2024 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении к Киселеву Дмитрию Константиновичу санкции, предусмотренной пунктом 11 частью 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях"", - говорится в сообщении.
В Минюсте отмечают, что Дмитрий Киселев является российским телеведущим и пропагандистом, который с 2014 года публично поддерживает оккупацию Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей. С начала полномасштабного военного вторжения российской федерации на территорию Украины продолжает деятельность, направленную на оправдание военной агрессии россии путем распространения пропаганды кремля о необходимости "денацификации" и отрицание существования Украины как государства.
Дополнение
Дмитрий Киселев есть в списке Минкульта относительно лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Минюст подал в суд иск о применении санкций к пропагандисту Киселеву
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд с требованием наложить санкции на российского пропагандиста Дмитрия Киселева за распространение кремлевской пропаганды, оправдывающей вторжение россии в Украину.
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