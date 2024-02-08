Мін'юст подав до суду позов про застосування санкцій до пропагандиста Кисельова
Київ • УНН
Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою накласти санкції на російського пропагандиста Дмитра Кисельова за поширення кремлівської пропаганди, що виправдовує вторгнення росії в Україну.
Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суд позов про застосування до російського пропагандиста Дмитра Кисельова санкцій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мін'юст.
"7 лютого 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування до Кисельова Дмитра Костянтиновича санкції, передбаченої пунктом 11 частиною 1 статті 4 Закону України "Про санкції"", - йдеться в повідомленні.
У Мін'юсті зазначають, що Дмитро Кисельов є російським телеведучим та пропагандистом, який з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. З початку повномасштабного воєнного вторгнення російської федерації на територію України продовжує діяльність, спрямовану на виправдання військової агресії росії шляхом поширення пропаганди кремля щодо необхідності "денацифікації" та заперечення існування України як держави.
Доповнення
Дмитро Кисельов є у списку Мінкульту щодо осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.