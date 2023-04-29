Мінкульт оприлюднив список тих, хто загрожує нацбезпеці: серед 211 осіб кісельов і соловйов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України оприлюднило повний список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. У переліку - 211 імен, серед яких російські діячі з різних галузей, передає УНН.
Деталі
"На виконання Закону України «Про медіа» на сайті МКІП публікуємо перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, - зазначив голова МКІП Олександр Ткаченко у Telegram.
Список складений і є чинним станом на 31 березня цього року, вказав міністр.
У списку 211 імен.
Як свідчать дані переліку, нових імен у список у 2023 році не додавали.
У 2022 році перелік поповнився трьома іменами - російський телеведучий, журналіст та пропагандист Кісельов Дмитро Костянтинович, російський перекладач, автор численних т. зв. «правильних» і декількох пародійних перекладів голлівудських фільмів та серіалів, письменник і мережевий публіцист Пучков Дмитро Юрійович, російський пропагандист, телеведучий, публіцист Соловйов Володимир Рудольфович.
Доповнення
Відповідний перелік складає МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.