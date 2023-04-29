Минкульт обнародовал список тех, кто угрожает нацбезопасности: среди 211 человек киселев и соловьев

Детали

"Во исполнение Закона Украины «О медиа» на сайте МКИП публикуем перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - отметил глава МКИП Александр Ткаченко в Telegram.

Список составлен и действует по состоянию на 31 марта этого года, указал министр.

В списке 211 имен.

Как свидетельствуют данные перечня, новых имен в список в 2023 году не добавляли.

В 2022 году перечень пополнился тремя именами - российский телеведущий, журналист и пропагандист Киселёв Дмитрий Константинович, российский переводчик, автор многочисленных т. н. «правильных» и нескольких пародийных переводов голливудских фильмов и сериалов, писатель и сетевой публицист Пучков Дмитрий Юрьевич, российский пропагандист, телеведущий, публицист Соловьёв Владимир Рудольфович.

Дополнение

Соответствующий перечень составляет МКИП на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.