Минобороны объявило о временной приостановке работы "Резерв+" в ночь на 7 февраля
Киев • УНН
Министерство обороны Украины предупредило о плановых технических работах в реестре "Оберіг" в субботу, 7 февраля с 00:00 до 01:00. В этот период нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали
Для того чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, украинцам рекомендуют заблаговременно загрузить PDF-версию.
На главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF". Работы завершатся в 01:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме
