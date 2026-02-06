Минобороны объявило о временной приостановке работы "Резерв+" в ночь на 7 февраля

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 8660 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 11015 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 14163 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 52731 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 49739 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 38959 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 51320 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 93749 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35214 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31589 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.2м/с
73%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спасатели показали эвакуацию 9 человек из Дружковки в Донецкой областиVideo6 февраля, 03:01 • 9612 просмотра
Вражеская атака на Запорожский район: погибли супруги6 февраля, 03:36 • 5600 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 18026 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 10168 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 4696 просмотра
публикации
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 4772 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 8660 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 26876 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 52731 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 93749 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Блогеры
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 16593 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 19503 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 28828 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 32086 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 67647 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"

Минобороны объявило о временной приостановке работы "Резерв+" в ночь на 7 февраля

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Министерство обороны Украины сообщило о плановых технических работах в реестре "Оберіг" 7 февраля с 00:00 до 01:00. В это время будет невозможно получить услуги или обновить Резерв ID.

Минобороны объявило о временной приостановке работы "Резерв+" в ночь на 7 февраля

Министерство обороны Украины предупредило о плановых технических работах в реестре "Оберіг" в субботу, 7 февраля с 00:00 до 01:00. В этот период нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Для того чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, украинцам рекомендуют заблаговременно загрузить PDF-версию.

На главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF". Работы завершатся в 01:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме

- заявили в Минобороны.

Без ТЦК и медосмотров: встать на воинский учет теперь можно в "Резерве+"28.01.26, 18:08 • 3586 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоТехнологии
Мобилизация
Министерство обороны Украины